В России назвали условия продолжения сотрудничества с Евросоюзом Замглавы МИД Грушко: РФ будет работать с ЕС, если Брюссель проявит самостоятельность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия будет готова взаимодействовать с Евросоюзом, если Брюссель задумается о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат особенно подчеркнул несамостоятельность ЕС в принятии важных решений.

Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны, — сказал Грушко.

Он также добавил, что несмотря на недружественную позицию еврочиновников, дипломатические отношения со странами — членами ЕС сохраняются. По словам Грушко, в первую очередь поддерживаются отраслевые контакты и рациональные взаимовыгодные экономические связи.

Дипломат подчеркнул, что европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве, и напомнил, что не всегда антироссийские постулаты, озвучиваемые руководством евроинститутов, отражают мнения и подходы всех общественно-политических кругов и граждан.

Ранее Александр Грушко заявил, что Россия не собирается возвращаться в Совет Европы (СЕ). Дипломат отметил, что организация потеряла свою основную цель, которая заключалась «в достижении единства европейских народов». По его словам, СЕ стал «предбанником Евросоюза».

В свою очередь политолог Анастасия Слепова заявила, что страны Евросоюза пытаются уничтожить образ России как сильной и справедливой страны и очернить ее репутацию, но их план провалился. По ее словам, об этом можно судить по митингам против введения антироссийских санкций и военной поддержки Киева, которые прошли в Испании, Венгрии и Польше.