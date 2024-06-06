В России могут появиться семейные туристические маршруты Сенатор Святенко предложила создать в России семейные туристические маршруты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для семей с детьми в России необходимо создать специальные туристические маршруты, заявила на полях ПМЭФ сенатор Инна Святенко. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в первую очередь эта инициатива важна для участников военной спецоперации, проходящих реабилитацию. Военнослужащие после травм могли бы отдыхать вместе со своими семьями, считает Святенко.

Есть еще одно предложение — это туристские семейные маршруты. Сейчас у нас очень большие программы по реабилитации участников СВО после травмы, но хорошо, чтобы бы они могли отдыхать вместе со своими семьями, пока проходят реабилитацию. Здесь с фондом «Защитники отечества» можно было бы проработать [эту инициативу], — объяснила сенатор.

Святенко также предложила российским предпринимателям создать для своих сотрудников с детьми корпоративные программы по возмещению расходов на отдых. Для этого можно ввести семейные тарифы на ж/д- и авиабилеты. Более того, подобные нововведения будут способствовать развитию туризма, резюмировала сенатор.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на II Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства» заявила, что в России нужно вернуть ясли, чтобы современные женщины могли продолжать карьеру и быть при этом многодетными матерями. Она предложила участницам мероприятия сформулировать предложения и инициировать создание подобного института.