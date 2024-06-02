Симоньян придумала способ помочь современной женщине быть многодетной мамой Маргарита Симоньян предложила вернуть ясли ради современных женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нужно вернуть ясли, чтобы современные женщины могли продолжать карьеру и быть при этом многодетными матерями, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на II Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства». Она предложила участницам мероприятия сформулировать предложения и инициировать создание подобного института, передает URA.RU.

Здесь собрались 5 тысяч выдающихся бизнес-леди, многодетных мам, женщин-политиков, женщин-ученых и даже женщина-космонавт. Государству нужно создать систему, при которой современная женщина могла бы оставаться современной: продолжать карьеру, заниматься своими интересами и быть многодетной матерью. В этом неоценимую роль играют ясли, — сказала Симоньян.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что многодетные матери в России, которые воспитали троих детей до восьми лет, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного законодательством возраста. Она уточнила, что сроки могут сократиться еще сильнее, если женщина родила четырех и более младенцев.

Президент РФ Владимир Путин до этого выразил уверенность, что семьи, в которых растут трое или даже больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.