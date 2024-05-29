Российским многодетным матерям напомнили об особой прерогативе Бессараб: многодетные матери в России могут выйти на пенсию на три года раньше

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Многодетные матери в России, которые воспитали троих детей до восьми лет, имеют право выйти на пенсию на три года раньше установленного законодательством возраста, напомнила РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. По ее словам, сроки могут сократиться еще сильнее, если женщина родила четырех и более младенцев.

Матери, родившие и воспитавшие троих детей до восьми лет, имеют право на досрочную пенсию, на три года ранее общеустановленного возраста. Четырех детей — на четыре года ранее, — подчеркнула собеседница издания.

Россиянки, которые родили от пятерых детей, могут выйти на пенсию уже в 50 лет, добавила Бессараб. Аналогичная возможность действует для матерей с двумя младенцами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее депутаты из партии «Новые люди» предложили продлевать декретные выплаты при рождении второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года. Соответствующий законопроект депутаты фракции отправили на заключение правительства. Мера окажет дополнительную финансовую поддержку семьям, особенно в первые годы жизни детей, посчитали авторы инициативы.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин обратил внимание, что россиянки имеют право на декретные выплаты даже после увольнения. По его словам, женщина может обратиться к экс-работодателю по этому вопросу.