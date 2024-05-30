Путин ответил, сколько детей в семьях должно стать нормой Путин: семьи с тремя и более детьми должны стать нормой в России

Семьи, в которых растут трое или даже больше детей, безусловно, должны стать нормой и естественным образом жизни в России, заявил на встрече с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.

Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении, — заявил Путин.

Российский лидер пообщался с многодетными семьями из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик. Путин отметил, что за последние годы таких семей в России стало больше примерно на 26 %. Сегодня их уже более 2 млн. По словам Путина, для родителей дети это ни с чем не сравнимое счастье, и пример таких семей — яркое тому подтверждение.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб напомнила, что многодетные россиянки, воспитавшие троих детей до восьми лет, имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, женщины, родившие более пятерых детей, могут выйти на пенсию уже в 50 лет.