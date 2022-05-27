В России будут проверять качество всех госуслуг

Михаил Мишустин / Фото duma.gov.ru

В России планируется ввести с 2023 года мониторинг всех государственных и муниципальных услуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. В настоящее время проверка проводится по ограниченному числу услуг и в основном на основании отзывов граждан.

Мониторингом должны быть охвачены государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг, — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, автоматизированный анализ качества услуг будет осуществляться ежедневно в режиме реального времени. Отвечать за его проведение будет Минэкономразвития. На утверждение правил проведения мониторинга отводится пять месяцев и ещё три — на обеспечение технической готовности. Отчитываться о результатах анализа ведомство будет перед правительством ежеквартально.

В кабмине отметили, что мониторинг позволит принимать необходимые решения для повышения качества госуслуг.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, согласно которому россияне смогут получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Такая возможность появится у них с 1 декабря 2022 года.