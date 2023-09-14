В России могут заблокировать WhatsApp из-за анонимных каналов Депутат Горелкин: власти могут заблокировать WhatsApp в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин. По его словам, это связано с предстоящим обновлением функционала программы.

Если продукт экстремистской компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, — заявил Горелкин.

Ранее также в своем Telegram-канале замглавы комитета по информационным технологиям уже комментировал запланированные обновления. Речь об анонимных каналах и в том, что контент в них будет автоматически удаляться через 30 дней.

Как по мне, у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент. WhatsApp делает всё, чтобы они получили доступ к аудитории и в случае чего могли уйти от ответственности, — считает Горелкин.

О том, что у России есть ресурсы для ограничений работы мессенджера WhatsApp на своей территории, ранее говорил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Однако, по его словам, такое решение может быть принято только после широкого общественного обсуждения.