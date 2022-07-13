В Росавиации рассказали о состоянии главы ведомства Нерадько Росавиация опровергла информацию об операции у главы ведомства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Нерадько

В пресс-службе Росавиации сообщили NEWS.ru, что руководитель ведомства Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации после падения с велосипеда. В федеральном агентстве подчеркнули, что разошедшаяся в СМИ информация об операции Нерадько не соответствует действительности.

Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. <...> Постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что глава Росавиации госпитализирован в реанимацию со множественными ушибами и переломами, его состояние оценивается как удовлетворительное. Канал сообщил, что Нерадько упал с велосипеда, но как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог.