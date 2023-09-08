В РФ ответили на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах Джабаров: угрозы США санкциями из-за выборов в новых регионах никого не пугают

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Владимир Джабаров

Соединенные Штаты никого не напугали заявлениями о санкциях из-за поддержки выборов в новых регионах России и в Крыму, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, то же самое в Вашингтоне говорили в 2014 году.

Так сенатор отреагировал на сообщение Госдепа США о возможном введении санкций против тех, кто поддержит проводимые Москвой в сентябре выборы в ДНР, ЛНР, Крыму, а также в Запорожской и Херсонской областях. При этом Вашингтон грозит санкциями даже тем, кто выступит в качестве международных наблюдателей.

Как видим, американцы опять взялись за старое. То же самое они говорили по Крыму в 2014 году. И что? Кого-то сильно напугали? Нет, никого и ничем не напугали, — подчеркивается в сообщении Джабарова.

Политик указал на то, что Крым в составе России развивается ускоренными темпами и «только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины».

Выборы в России в большинстве регионов займут три дня. Они начнутся 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что на выборах в регионе будут присутствовать международные эксперты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Она подчеркнула, что наблюдатели от общественных организаций и политических партий признают легитимность выборного процесса, несмотря на всю сложность проведения избирательной кампании в регионе.