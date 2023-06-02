В РФ назвали офисы оборонных компаний Запада на Украине законными целями Посол Келин: при открытии офис британской BAE Systems на Украине станет законной целью

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что если офис британской оборонной компании BAE Systems откроется на Украине, он станет законной целью для ударов. Причем еще на ранней стадии, отметил дипломат в эфире «России 24».

Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса, конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их [открытие] когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии, — подчеркнул посол.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее рассказывал о встрече с представителями компании BAE Systems. По его словам, была достигнута договоренность, что британцы создадут на Украине мощности для ремонта и производства своей продукции.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может стать законной целью России. Он объяснил это тем, что Лондон «де-факто» ведет войну с Москвой. Медведев добавил, что Великобритания является извечным врагом России.