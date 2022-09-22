В правительстве прояснили статус трудовых договоров для мобилизованных Кабмин РФ утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

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Трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены, но не расторгнуты, сообщила пресс-служба правительства России в Telegram. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. Тем самым мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, — указано в сообщении.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский ранее назвал категории граждан, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. В их числе работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья и ряд других.

По словам контр-адмирала, речь также идет о гражданах, имеющих на иждивении четверых и более детей, не достигших 16-летнего возраста. Не подлежат призыву лица, матери которых имеют, кроме них, четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Частичная мобилизация не распространяется и на граждан, занятых постоянным уходом за членом семьи либо являющихся инвалидами I группы.