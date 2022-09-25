В правительстве продлили полномочия гендиректора Эрмитажа Мишустин продлил полномочия Пиотровского в должности генерального директора Эрмитажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского на пост генерального директора Эрмитажа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Таким образом, его полномочия продлены еще на три года. Должность директора музея Пиотровский занял в 1991 году.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года, — сказано в сообщении.

Пиотровский — историк-востоковед, арабист, исламовед, академик Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что бывшего директора департамента Управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо обвинили в крупной афере. Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-чиновника по подозрению в финансовых махинациях при строительстве и реставрации объектов Эрмитажа в 2015–2016 годах.