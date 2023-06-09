Экс-сотрудника ОПК задержали за шпионаж в Омской области ФСБ задержала экс-сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии в Омской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Омской области задержали бывшего работника оборонно-промышленного комплекса за шпионаж в пользу Германии, сообщает Центр общественных связей ведомства. Уточняется, что россиянин установил контакт с разведкой ФРГ и передавал данные об объектах Минобороны РФ в обмен на получение немецкого паспорта. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

ФСБ РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области. <...> Задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России, — говорится в сообщении ФСБ.

Накануне сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя региона. В ведомстве уточнили, что агент прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силовых структур и местах дислокации Вооруженных сил России.