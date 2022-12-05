В ноябре нефтегазовые доходы бюджета оказались ниже прогноза Минфин: нефтегазовые допдоходы бюджета в ноябре оказались ниже прогноза на 90,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве. В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 85,9 млрд рублей. Ведомство напомнило, что иностранную валюту и золото на нефтегазовые сверхдоходы закупать не планирует, что объясняется временной приостановкой в этом году действия части положений бюджетных правил.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета за январь — сентябрь на 10% превысили прошлогодний показатель. Мишустин отметил, что расходы возросли на 19,5 трлн рублей, или на 5,5%. Это связано с социальными обязательствами государства перед гражданами. При этом он подчеркнул, что оказание помощи стало более адресным.