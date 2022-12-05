В Москве арестовали колумбийца, рассылающего фейки об СВО по СМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России завершил рассмотрение дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в отношение колумбийца с видом на жительство в РФ Хиральдо Сарая Альберто Энрике, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По данным СКР, весной 2022 года он рассылал СМС-сообщения гражданам страны с фейками о российской армии. Сейчас Энрике находится под арестом.

По данным следствия, колумбиец с 5 марта по 9 апреля 2022 года занимался массовой рассылкой СМС-сообщений с ложной информацией о ВС РФ. Устройства, с которых отправлялись послания, были спрятаны в одном из столичных торговых центров, рассылка производилась удаленно. По версии СК, деятельностью Энрике руководили кураторы из-за рубежа.

Следствием изучены предметы и документы, мобильная и иная техника, изъятая у обвиняемого из тайника. Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию, — говорится в сообщении ведомства.

По версии СКР, компания использовала ту же схему в ходе президентских выборов в США 2020 года, пытаясь таким образом имитировать вмешательство России в голосование.

Ранее прокурор запросил девять лет колонии для бывшего муниципального депутата из Москвы Ильи Яшина по делу о распространении фейков о российской армии. Кроме этого, он потребовал запретить политику пользоваться интернетом после отбывания наказания на четыре года. Политика судят за онлайн-трансляцию на YouTube, в ходе которой он обсуждал события в Буче.