В мирном плане ЮАР по Украине увидели подтверждение слов Путина Сенатор Цеков: мирный план ЮАР по Украине подтверждает слова Путина о многополярности

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

План ЮАР по мирному урегулированию на Украине подтверждает слова российского президента Владимира Путина о формировании многополярного мира, заявил NEWS.ru член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что раньше с подобными инициативами выступали только американцы или европейцы, однако теперь это делают Китай и страна из Африки.

Раньше с мирными инициативами всегда выступали американцы или европейцы. А сейчас сам факт интересен, что с инициативами выходят африканские республики и Китай. То есть тот многополярный мир, о котором говорил Владимир Путин, формируется на наших глазах. Что будет достигнуто в результате этих мирных инициатив, покажет будущее. Тут важно обратить внимание на то, что впервые за многие столетия, наверное, с мирным планом выступила Африка, а что касается сути инициатив — с ними вначале нужно ознакомиться и в будущем смотреть, что они могут дать, — рассказал Цеков.

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Он уточнил, что договорился с главами двух стран начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами из Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

Политолог и африканист Наталья Пискунова расценила мирный план ЮАР по Украине как демонстрацию тренда на усиление способностей африканских стран. По ее словам, впервые за много лет страна из Африки вышла с самостоятельной инициативой мирных переговоров. ЮАР таким образом хочет выступить сильным международным политическим игроком.

Ее коллега Ирина Филатова в свою очередь усомнилась в успехе мирной инициативы ЮАР. По ее мнению, лидерам африканских стран не хватит политического веса для примирения Киева и Москвы. Африканист считает, что это под силу только Китаю.