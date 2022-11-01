В Минздраве не согласились с данными о 1,5 млн ВИЧ-инфицированных в России

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В Минздаве заявили, что данные академика Вадима Покровского о 1,5 млн инфицированных в стране не верифицированы и носят оценочный характер. Как заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции ведомства Алексея Мазуса за 2021 год, количество людей, живущих с ВИЧ в России, составило свыше 850 тысяч, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции», общее число людей, живущих с ВИЧ в нашей стране, в 2021 году составило 851 754. У 58 788 человек из них диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2021 году был установлен впервые в жизни. Сведения об этих людях отражены в Федеральном регистре людей, живущих с ВИЧ, оператором которого является Минздрав России, — сказал Мазус.

При этом Мазус заявил, что в настоящее время наблюдается оптимистичный сценарий реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2030 года, с фактическими показателями снижения заболеваемости, опережающими целевые.

По данным Покровского, растет число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией и, «несмотря на то что многие умирают, рост числа инфицированных очевиден». По прогнозам до 2030 года ожидается еще 660 тысяч новых случаев инфекции — тех больных, которые будут нуждаться в помощи специалистов, отметил эксперт.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сисло ВИЧ-инфицированных россиян растет из-за отсутствия вакцины против данного вируса. Парламентарий уверен, что без прививки и иммунопрофилактики «заболевание не остановить».