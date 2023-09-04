В Минобороны РФ сообщили о перехвате беспилотника ВСУ Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: МО РФ

Украинский беспилотник был перехвачен над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram. По информации ведомства, инцидент произошел около 16:30.

4 сентября около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. Накануне над Белгородской областью сбили два беспилотников ВСУ, один был уничтожен 2 сентября в 12:45, а второй — в тот же день около 15:00.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание.