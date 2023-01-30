В Минобороны решили обеспечивать добровольцев оружием и техникой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское Министерство обороны будет обеспечивать отряды добровольцев вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием. Кроме того, ведомство возьмет на себя оказание медицинской помощи. Об этом говорится в документе, обнародованном на официальном портале правовой информации.

Добровольцы будут обеспечиваться вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами в том же порядке, как и формирования ВС РФ. Вещами их станут снабжать соответствующие службы частей, к которым приданы отряды.

Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС РФ, — говорится в первом приложении к указу.

Также в тексте документа описан порядок обеспечения добровольцев и оказания им медицинской помощи.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных начислений соцвыплат мобилизованным россиянам. Деньги будут начисляться со дня назначения мобилизованного на военную службу. Если мобилизованный подпишет контракт с ВС РФ, то выплаты будут приходить на его счет со дня вступления приказа в силу. Соцвыплаты начнут приходить одновременно с выплатой денежного довольствия (не менее 195 тысяч рублей в месяц).