Стала известна участь подбитых при обстреле ВСУ кораблей ВМФ РФ МО РФ: два подбитых при обстреле ВСУ корабля ВМФ продолжат нести боевую службу

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Два корабля Военно-морского флота России, которые получили повреждения при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, будут восстановлены и продолжат нести боевую службу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Речь идет о дизель-электрической подлодке «Ростов-на-Дону» и большом десантном корабле «Минск». Сроки полного восстановления судов не называются.

Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов, — говорится в сообщении Минобороны.

О ракетной атаке на Севастополь в ночь на 13 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. При этом источник Baza утверждает, что в результате ударов ВСУ погибли два человека. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».