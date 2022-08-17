В Минобороны назвали фейком новость о назначении нового главы ЧФ РБК: Минобороны России призвало не верить сплетням о смене главы Черноморского флота

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Виктор Соколов

В отделе информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны назвали «сплетнями» появившуюся информацию о назначении вице-адмирала Виктора Соколова на должность нового главы Черноморского флота, передает РБК. По словам представителей ведомства, как только новый руководитель будет назначен, Минобороны выступил с официальным заявлением.

Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено, — рассказали в ведомстве.

Ранее о назначении Виктора Соколова на должность нового главы Черноморского флота сообщало РИА Новости со ссылкой на источники во флоте. Еще один знакомый с ситуацией источник рассказал, что в условиях, когда идет спецоперация России на Украине, никто не обязан публично сообщать о подобных назначениях.

В 1985 году Соколов окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. С 2019 он возглавлял Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 года занимал пост заместителя командующего Северным флотом.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днём Военно-морского флота. Шойгу поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот на подступах к Крыму организовал мощный рубеж обороны. Тем самым в рамках спецоперации приближена победа над киевским режимом.