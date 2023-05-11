В Минобороне ответили на сообщения о сбитом над Украиной «Кинжале» В Минобороны опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны, передает РИА Новости. По его словам, у западных ракет ПВО не хватает скорости.

Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot, — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что на конечном участке полета «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.

9 мая представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом деталей он не уточнил, порекомендовав журналистам обратиться к украинской стороне.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США используют украинскую утку про перехват российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» для пиара своей системы ПВО Patriot. По его словам, Вашингтон с ее помощью стремится убедить весь мир, что Patriot способен сбивать подобные цели.