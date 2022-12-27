В Минкульте объяснили, сколько кино нужно снять для сохранения показов в РФ Глава Минкульта Любимова: для сохранения кинопоказов в России нужно снимать 300 фильмов в год

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Для сохранения кинотеатральных показов в России необходимо выпускать около 300 отечественных картин в год, заявила в беседе с ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. При этом она подчеркнула, что порядка 60 фильмов должны быть крупными релизами.

Понятно, что в кинотеатрах очень сложная ситуация. Понятно, что, так или иначе, кинотеатральный показ сохранится. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы, — сказала Любимова.

По ее словам, Минкульт сейчас ищет новые решения для поддержки кинотеатров. Так, на производство фильмов для сохранения отрасли в России из бюджета страны было выделено ~11,6 млрд рублей. Кроме этого, одной из мер поддержки стало введение «Пушкинской карты» для студентов. По ее словам, с момента запуска программы по ней было куплено около 7 млн билетов в кино. Глава Минкульта считает, что в нынешних реалиях необходимо менять подход к заполнению сетки показов в кинотеатрах.

Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. И еще три раза кинотеатр думал, что ему расписать, чтобы было еще выгоднее. Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя. Он раньше просто сам приходил, — отметила она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что убытки, которая понесла российская киноиндустрия в 2022 году, феноменальны, они перевалили за 10 млрд рублей. Эксперт также признался, что уходящий год не порадовал его с точки зрения искусства в кино. Среди отечественных лент самой чудовищной, по его мнению, стала картина «Чемпион мира» Алексея Сидорова с бюджетом на 800 млн рублей.

Шнейдеров пояснил, что популярность и качество — это совершенно разные вещи, поскольку первое определяется размером кассовых сборов, а второе определяется искусством. При этом, по его словам, ни один фильм в этом году с точки зрения искусства его не порадовал. Он отметил только «Дом Gucci», «Лакричная пицца» и «Календарь ма(й)я», который провалился из-за недостатка рекламы. А худшими фильмами он назвал картину «Матрица: Воскрешение» и российский фильм «Чемпион мира».

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее предсказал остановку кинопроизводства в России из-за дефицита оборудования для съемок. По его словам, в стране вообще не производятся товары и техника для съемок фильмов и сериалов.