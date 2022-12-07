В МИД отреагировали на попытки США исключить Россию из G20 Замглавы МИД Грушко: попытки Вашингтона исключить Москву из G20 обречены на провал

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Попытки исключить Россию из «Большой двадцатки» обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные шаги были предприняты перед балийским саммитом в ноябре и оказались безуспешными. Дипломат отметил, что большинство стран мира не поддерживают попытки изолировать Россию. Так Грушко прокомментировал проект оборонного бюджета США, содержащий тезис о том, что Белый дом намерен добиться исключения РФ из многих международных организаций, в том числе из G20.

Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалились попытки исключения России из различных многосторонних форматов. <...> Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал, — сказал он.

В ходе саммита G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что издержки в случае изоляции России от мира будут безграничными.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европе не следует ограничиваться потолком цен на российскую нефть. По его мнению, необходимо продолжать курс на изоляцию РФ. Он призвал к введению новых санкций в отношении России.