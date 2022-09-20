В МИД России рассказали, в каком случае ШОС рассмотрит заявку Турции Дипломат РФ Хакимов: для вступления в ШОС Турции нужно выйти из НАТО

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Чтобы вступить в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Турция должна проходить по ряду критериев, в том числе не состоять в военно-политических блоках типа НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов. В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что в число необходимых требований также входит принадлежность к Евроазиатскому региону, поддержка дипломатических и экономических отношений со странами, входящими в ШОС, а также отсутствие вовлеченности во внешние конфликты.

У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами — членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС, — заявил Хакимов.

Также дипломат рассказал о давнем участии Турции в работе ШОС в качестве партнера, в том числе в подготовке конкурентных практических мероприятий. При этом он подчеркнул, что Турция стала членом Альянса, который «объявил Россию не просто противником, а врагом номер один».

Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки, — отметил посол.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил, что у Анкары есть желание стать новым членом ШОС. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии. По его словам, этот вопрос будет «на повестке дня на переговорах в Индии, которая будет председательствовать в предстоящий период» в ШОС.