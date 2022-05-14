В МИД России рассказали, когда настанет конец Евросоюза Замглавы МИД России Грушко заявил, что конец Евросоюза придёт с началом процедуры вступления Украины

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

После начала процедуры вступления Украины в Евросоюз объединению наступит конец, предположил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он выразил мнение, что европейские ценности, на которых зиждется ЕС, не совместимы с киевским режимом, «поддерживающим нацистскую идеологию», передаёт РИА Новости. По словам представителя внешнеполитического ведомства, «положительный вердикт» ЕК по данному вопросу будет означать, что ЕС руководствуется сугубо геополитикой.

Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой, — сказал Грушко.

9 мая Украина передала Еврокомиссии заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Первую часть Киев заполнил 19 апреля. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, решение будет принято в июне.

Ранее в Германии допустили, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия. Аналогичное мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он отметил, что Украина уже является членом европейской семьи.