В МИД России раскрыли подробности переговоров с США по обмену заключенными Захарова: конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана нет

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Компетентные ведомства РФ и США ведут переговоры по обмену заключенными, однако конкретный результат пока не достигнут, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, дипломат подчеркнула, что в ходе обсуждения нужно учесть интересы всех сторон.

Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут, — сказала Захарова.

До этого МИД России опровергал информацию, что Вашингтон обращался к Москве по поводу переговоров Лаврова и Блинкена об обмене арестованных американцев на Бута. В дипведомстве указали, что дальше сообщений в СМИ дело не зашло.

Баскетболистка Бриттни Грайнер была арестована в России в феврале за контрабанду наркотиков. Спортсменка признала свою вину в Химкинском суде. Экс-пехотинец Пол Уилан был задержан при попытке получить сведения об абитуриентах из учебного заведения ФСБ России.