В МИД России рассказали о ходе переговоров по газовому союзу Дипломат Сентюрин: РФ продолжает переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном

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Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Он призвал не доверять интерпретациям СМИ о ходе дискуссии, так как в публикациях могут появляться «вырванные из контекста» цитаты партнеров Москвы, передает РИА Новости.

Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная «на ногах», — пояснил Сентюрин.

По его мнению, именно после таких публикаций в СМИ появляются неверные выводы, что партнеры Москвы по переговорам якобы не принимают проект. Дипломат указал на то, что в настоящее время правильным будет сказать о незавершенном процессе изучения предложения о газовом союзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений. В Бишкеке на пресс-конференции после заседания ЕЭАС, российский лидер допустил, что это может быть энергетический альянс.