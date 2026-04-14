14 апреля 2026 в 12:24

Семья забыла четырехлетнего мальчика в горах

В Узбекистане семья забыла маленького сына в горах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семья из шести человек во время отдыха в горах Ташкентской области Узбекистана оставила без присмотра четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-службе МЧС республики. Спасатели нашли его живым спустя шесть с половиной часов поисков.

Шесть членов семьи поднялась на возвышенность, чтобы посмотреть на снег на вершине, где взрослые по неосторожности оставили ребенка и спустились вниз, продолжив отдых. Отсутствие малыша заметили примерно через 40 минут, — сказано в сообщении.

Мальчика нашли минувшей ночью в трех километрах от места, где его оставили. По словам спасателей, ребенок стоял по колено в снегу и не двигался. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его уже передали родным.

Ранее в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

До этого на Камчатке экстремалы оказались в опасной ситуации из-за схода лавины в нескольких сантиметрах от них. Спортсмены катались у Вилючинского вулкана. Благодаря быстрой реакции всех присутствующих никто не получил травм.

Страны СНГ
Узбекистан
происшествия
горы
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

