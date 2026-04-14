Семья забыла четырехлетнего мальчика в горах

Семья из шести человек во время отдыха в горах Ташкентской области Узбекистана оставила без присмотра четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-службе МЧС республики. Спасатели нашли его живым спустя шесть с половиной часов поисков.

Шесть членов семьи поднялась на возвышенность, чтобы посмотреть на снег на вершине, где взрослые по неосторожности оставили ребенка и спустились вниз, продолжив отдых. Отсутствие малыша заметили примерно через 40 минут, — сказано в сообщении.

Мальчика нашли минувшей ночью в трех километрах от места, где его оставили. По словам спасателей, ребенок стоял по колено в снегу и не двигался. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его уже передали родным.

Ранее в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

До этого на Камчатке экстремалы оказались в опасной ситуации из-за схода лавины в нескольких сантиметрах от них. Спортсмены катались у Вилючинского вулкана. Благодаря быстрой реакции всех присутствующих никто не получил травм.