В МИД России пообещали дать ответ на заявления Польши из-за падения ракеты МИД России не будет принимать поспешных мер в ответ на заявления Польши из-за падения ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва не планирует прибегать к поспешным мерам в связи с реакцией Польши на «ракетный инцидент», сообщили РИА Новости в российском МИД. При этом в ведомстве уточнили, что будут учитывать сложившуюся ситуацию «в общем контексте» отношений с республикой.

Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей, — сообщили в МИД.

Речь идет о том, что 15 ноября польский МИД направил российскому ведомству ноту. В документе Варшава «запросила у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Тогда в дипведомстве отметили, что Минобороны предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к инциденту ВС РФ.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Спустя некоторое время в Варшаве уточнили, что приземлилась одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Однако позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского лидера.