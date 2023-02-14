В МИД России объяснили, по какому принципу страна продает оружие МИД России: страна торгует оружием по принципу суверенитета и невмешательства во внутренние дела

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Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, военно-техническое сотрудничество (ВТС) России основано на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение, — добавил Пилипсон.

Он добавил, что РФ категорически не принимает злоупотребления потребностями партнеров в обеспечении безопасности.

Ранее военный журналист Игорь Коротченко предположил, что российский военный экспорт не пострадает от санкций, и отметил, что Россия по-прежнему остается надежным и стабильным поставщиком, занимая второе место в мире по поставкам вооружений после США. В американских СМИ писали, что объем внешних продаж российского оружия в 2022 году составит 10,8 млрд долларов, что на 26% ниже, чем годом ранее. Доля российского военного экспорта в мире снизилась с 24% до 19%. Главными рынками сбыта для России остаются Индия, Китай, Египет и Алжир.