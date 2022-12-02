В МИД раскритиковали идею создания «трибунала» по Украине МИД РФ: «трибунал по Украине» не будет иметь ничего общего с правосудием

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Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что так называемый «Специальный трибунал по преступлениям агрессии России» не будет иметь с правосудием ничего общего. В ведомстве подчеркнули, что это будет очередная политизированная инстанция, создание которой инициировано на Западе. В МИД, в частности, напомнили о попытках привлечь к ситуации Международный уголовный суд.

В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной «судебной» инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе специальной военной операции. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге, а также органов правосудия Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают нелегитимным возможное создание трибунала для расследования действий России в ходе СВО. По его словам, Москва не намерена признавать эту инстанцию.