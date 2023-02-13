В МИД предупредили Японию об ответе на ракеты у границ России Замглавы МИД Руденко: Москва сразу ответит на появление японских ракет у границ России

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Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии и в случае любых угроз, в том числе появления на приграничных японских островах гиперзвуковых ракет, ответит незамедлительно. Действия Москвы будут соответствовать оборонной доктрине страны, отметил он в беседе с РИА Новости.

Агентство Kyodo ранее сообщило о планах Министерства обороны Японии по созданию в гарнизонах на острове Кюсю и острове Хоккайдо подразделений, которые вооружат баллистическими ракетами.

Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений, — признал дипломат.

По его словам, на действия Токио Москва отвечала решительными протестами. В посольстве намерены «пристально следить» за тем, как вооружается Япония.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта. Она отметила, что Москва будет следить за планами по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии. По ее словам, размещение вооружений изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.