Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:06

В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии

Рябков: размещение американской системы ПРО в Гренландии вызовет ответ Москвы

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Накачивание Гренландии системами противоракетной обороны США потребует от России военно-технических компенсирующих мер, заявил, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, Москва к этому готова.

Если США начнут внедрять туда элементы своей концепции «Золотой купол» — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы. Здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений, — сказал он.

Также Рябков заявил, что размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к реализации военно-технических контрмер со стороны Москвы. Дипломат подчеркнул, что действия Токио и Вашингтона вынудят Россию предпринимать ответные шаги.

Вместе с тем заместитель главы МИД России отметил, что диалог России с США по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По мнению дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.

МИД
Сергей Рябков
политика
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.