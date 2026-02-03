В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии

Накачивание Гренландии системами противоракетной обороны США потребует от России военно-технических компенсирующих мер, заявил, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, Москва к этому готова.

Если США начнут внедрять туда элементы своей концепции «Золотой купол» — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы. Здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений, — сказал он.

Также Рябков заявил, что размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к реализации военно-технических контрмер со стороны Москвы. Дипломат подчеркнул, что действия Токио и Вашингтона вынудят Россию предпринимать ответные шаги.

Вместе с тем заместитель главы МИД России отметил, что диалог России с США по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По мнению дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.