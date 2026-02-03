В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет

Размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к принятию контрмер со стороны России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что действия Токио и Вашингтона вынудят Россию предпринимать ответные шаги.
Появление ракет США средней дальности в Японии неизбежно повлечет военно-технические контрмеры Москвы, — напомнил дипломат.
До этого Рябков в ходе пресс-конференции заявил о невозможности диалога с США по стратегической стабильности без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. Дипломат категорически отверг идею переговоров без предварительных условий, подчеркнув, что обсуждение данной темы нельзя обособлять от общей военно-политической ситуации.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос немедленного заключения мирного договора с Японией сейчас неактуален, так как Токио продолжает продвигать «американские нарративы» и настаивать на пересмотре итогов Второй мировой войны.Парламентарий подчеркнул, что вопрос принадлежности Курильских островов закрыт навсегда, а Россия не намерена торговать своим суверенитетом.