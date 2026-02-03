Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 08:57

В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет

Рябков: Россия примет меры в случае размещения американских ракет в Японии

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к принятию контрмер со стороны России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что действия Токио и Вашингтона вынудят Россию предпринимать ответные шаги.

Появление ракет США средней дальности в Японии неизбежно повлечет военно-технические контрмеры Москвы, — напомнил дипломат.

До этого Рябков в ходе пресс-конференции заявил о невозможности диалога с США по стратегической стабильности без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. Дипломат категорически отверг идею переговоров без предварительных условий, подчеркнув, что обсуждение данной темы нельзя обособлять от общей военно-политической ситуации.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос немедленного заключения мирного договора с Японией сейчас неактуален, так как Токио продолжает продвигать «американские нарративы» и настаивать на пересмотре итогов Второй мировой войны.Парламентарий подчеркнул, что вопрос принадлежности Курильских островов закрыт навсегда, а Россия не намерена торговать своим суверенитетом.

Япония
США
МИД РФ
Сергей Рябков
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.