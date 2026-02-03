В Европе удивились ответу России на неожиданное предложение США Vilаggazdasаg: Россия готова рассмотреть участие в проекте США на Кавказе

Россия готова рассмотреть возможность участия в новом американском инфраструктурном проекте на Южном Кавказе, что стало нетипичным сигналом на фоне текущего состояния отношений Москвы и Вашингтона, отметили в венгерском издании Vilаggazdasаg. В МИД РФ, как пишут журналисты, заявили о готовности рассмотреть присоединение к проекту, подчеркнув, что окончательное решение будет принято лишь после тщательного изучения всех деталей и условий.

Весь мир был обескуражен, русские неожиданно объявили: они могут начать гигантский проект строительства железной дороги вместе с Америкой, — говорится в материале.

Как отметили аналитики, подобная готовность Москвы выглядит неординарно. Европейские эксперты, мнение которых приводит издание, предположили, что Россия может стремиться таким образом усилить свои позиции в регионе.

Речь идет об американской инициативе TRIPP, которая предусматривает строительство транспортной и энергетической инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном вблизи границы с Ираном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. При этом он выразил уверенность, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между Ереваном и Москвой.