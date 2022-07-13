В МИД предупредили о последствиях ограничения цен на российские нефть и газ МИД РФ: ограничение Западом цен на российские газ и нефть усилит энергетический кризис

Фото: Werner Otto/face to face/Global Look Press

Ограничение странами Запада цен на российские газ и нефть — рискованный шаг, который только усилит энергетический кризис. Отечественные компании в такой ситуации будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, слова которого приводит РИА Новости.

Вопрос ценовых ограничений на российские энергоносители обсуждался в ходе саммита G7. По словам Биричевского, западные страны теоретически могут установить «ценовой потолок», оказывая давление на компании, которые связаны с поставками нефти из РФ.

Естественно, Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок, — сказал он.

Дипломат добавил, что в текущей обстановке сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. В ЕС заявляют о планах резко сократить закупки российского газа. При этом рост цен на топливо негативно отражается на уровне жизни в сообществе. На этом фоне в Брюсселе высказываются идеи об отказе от рыночных принципов и установлении ценовых ограничений. Если события будут развиваться в этом направлении, действия российских компаний будут основываться на экономической целесообразности.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон изучает со странами G7 возможность установления предела цен на российскую нефть. Финансовым и энергетическим ведомствам отданы поручения продвигать это предложение, ведутся консультации с третьими странами.