Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:34

В МИД ответили на слова Мерца о возможном разговоре с Москвой

Лавров назвал заявления европейских лидеров о звонках Путину пустыми разговорами

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления европейских лидеров о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину — не более чем пустые разговоры, заявил во время правительственного часа в Думе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что когда-то нужно будет говорить с Россией, передает корреспондент NEWS.ru.

Понимаете, это все пустые разговоры. Ни разу не было случая, чтобы кто-то из мировых лидеров обратился с просьбой пообщаться с нашим президентом и чтобы он получил отказ. Никогда такого не было, даже с теми же европейцами в первые месяцы СВО по их просьбе были соответствующие контакты, — сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что европейские страны «очнулись» и начали посылать сигналы о диалоге с Москвой. Он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и «отъявленного русофоба», лидера Финляндии Александра Стубба, который, по его словам, также недавно высказывался на эту тему.

Лавров также отметил, что Россия не будет проявлять инициативу в отношении Европы. Оданко он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможные обращения со стороны европейских стран.

Сергей Лавров
Владимир Путин
Фридрих Мерц
МИД России
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист дала советы семьям с нестабильным доходом
Суд в Казани обязал мужчину отказаться от имени Исус Христос
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.