В МИД ответили на слова Мерца о возможном разговоре с Москвой Лавров назвал заявления европейских лидеров о звонках Путину пустыми разговорами

Заявления европейских лидеров о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину — не более чем пустые разговоры, заявил во время правительственного часа в Думе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что когда-то нужно будет говорить с Россией, передает корреспондент NEWS.ru.

Понимаете, это все пустые разговоры. Ни разу не было случая, чтобы кто-то из мировых лидеров обратился с просьбой пообщаться с нашим президентом и чтобы он получил отказ. Никогда такого не было, даже с теми же европейцами в первые месяцы СВО по их просьбе были соответствующие контакты, — сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что европейские страны «очнулись» и начали посылать сигналы о диалоге с Москвой. Он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и «отъявленного русофоба», лидера Финляндии Александра Стубба, который, по его словам, также недавно высказывался на эту тему.

Лавров также отметил, что Россия не будет проявлять инициативу в отношении Европы. Оданко он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможные обращения со стороны европейских стран.