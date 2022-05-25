В МИД оценили вероятность выхода России из ВОЗ Представитель МИД РФ Ильичев: Россия добровольно не будет выходить из ВОЗ

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Россия не планирует в инициативном порядке выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. В беседе с ТАСС он также отметил, что речи о закрытии представительства ВОЗ в России не идет.

Нет, про ВОЗ точно говорю, что нет. Инициативно [Россия выходить] не будет, — сказал он.

В мае вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что МИД направил в нижнюю палату парламента список соглашений РФ с международными организациями для рассмотрения на предмет их денонсации. По его словам, Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, «которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами».

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на выступлении в Госдуме отметил, что России нет необходимости выходить из ряда международных соглашений и стандартов. По его словам, отечественная экономика сильно связана с мировой экономической системой, поэтому выход из международных организаций может негативно отразиться на РФ.