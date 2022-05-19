В МИД назвали условие возобновления переговоров с Украиной Замглавы МИД Руденко: Россия готова вернуться к переговорам, как только будет готов Киев

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Россия готова возобновить переговоры с украинской стороной, когда к дипломатии будет готов Киев, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит «Интерфакс», именно Украина является инициатором остановки переговорного процесса. 17 мая Руденко и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердили, что переговоры между делегациями поставлены на паузу.

Переговорный процесс перервали не мы, его на паузу поставили украинские наши партнёры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать, — сказал Руденко.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном нежелании украинских представителей продолжать процесс переговоров. По его мнению, капитуляция бойцов «Азовстали» не изменит ситуацию и это является невзаимосвязанными процессами.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва сможет вернуться к переговорам с Киевом только в случае, если президент России Владимир Путин поймет, что не может сломить Киев. Политик призвал повышать оборонную способность Украины, отметив, что Германия не должна допустить победы РФ.