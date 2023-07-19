В МИД назвали условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки Захарова: у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по зерну и удобрениям

Россия вернется к обсуждению зерновой сделки, если «будут конкретные результаты» по выполнению меморандума по вывозу российских зерна и удобрений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что на это у ООН есть три месяца.

У ООН есть еще три месяца для возможности реализации [меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений], для достижения конкретных результатов, — сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка прекратила свое действие. По его словам, Москва готова рассмотреть возможность возвращения к договоренностям в том случае, если требования российской стороны будут выполнены, чего сделано так и не было.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, страна ждет подтверждения готовности от ООН и Турции. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев получил сообщения от владельцев кораблей, выразивших готовность продолжать поставки продовольствия.