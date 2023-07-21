В МИД России допустили досмотр судов в Черном море Замглавы МИД Вершинин: Россия будет при необходимости досматривать суда в Черном море

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корабли ВМФ

Россия в случае необходимости будет досматривать суда в Черном море, заявил в ходе брифинга заместитель главы МИД Сергей Вершинин. По словам замминистра, Россия будет считать перевозчиками грузов военного назначения все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю.

Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так. <...> Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зоны, может быть, повышенной военной опасности, — сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что такое решение является логичным после произошедших терактов.

Ранее военный эксперт капитан I ранга Владимир Гундаров рассказал NEWS.ru, что если иностранное судно в нейтральных водах Черного моря откажется от досмотра или не подчинится приказу ВМФ РФ, российский боевой корабль имеет право открыть предупредительную стрельбу. Он добавил, что если и после этого судно не остановится, то военному кораблю не останется ничего иного, кроме как применить оружие на поражение.