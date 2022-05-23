В Крыму заявили о новом статусе Азовского моря Постпред Крыма Мурадов: освобождение Мариуполя привело к изменению статуса Азовского моря

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. По его словам, это произошло после освобождения южной части республики, позволившего ДНР получить выход к морю, сообщает ТАСС.

Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования, — пояснил вице-премьер правительства Крыма.

Он добавил, что Киев, очевидно, окончательно потеряет выход к Азовскому морю, когда случится освобождение от националистов Херсонской и южной части Запорожской области.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что спецоперация России сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря через строительство там военных баз. Это стало невозможным. Шеремет добавил, что Киев давно вынашивал планы по строительству в портовых городах иностранных военных баз.