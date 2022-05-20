В Госдуме рассказали о сорвавшихся планах НАТО на Азовское море Депутат Шеремет: Россия сорвала планы НАТО по укреплению в районе Азовского моря

Фото US Navy/via Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что спецоперация России сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря через строительство там военных баз. Это стало невозможным после того, как Украина лишилась выхода к морю, отметил он в беседе с РИА Новости.

С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что Киев давно вынашивал планы по строительству в портовых городах иностранных военных баз.

Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей, — считает Шеремет.

Та военная инфраструктура, которую Украина при поддержке США успела построить, отметил депутат, стала трофеем российской армии и её союзников. По словам Шеремета, это будут новые форпосты для защиты границ России.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Украины потеряли выход к Азовскому морю. Это ещё 19 марта признало Министерство обороны страны. Российская сторона достигла успеха в Донецком оперативном районе, отметили в Киеве.