В Крыму предложили вернуть однопартийную систему Глава Госсовета Крыма Константинов предложил вернуть однопартийную систему

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил о необходимости ввести в России однопартийную политическую систему. По его мнению, отказ от подобной политической модели привел к разрушению Советского Союза, в то время как в Китае при ней модернизировался. Мысли он озвучил в своем Telegram-канале.

Возвращаться в СССР нет ни возможности, ни смысла, а вот использовать удачные и эффективные наработки советской системы просто необходимо. Его разрушили не экономические проблемы, а отказ от наработанных в предыдущие десятилетия фундаментальных основ советской политической системы. Их сносили не потому что они перестали быть эффективными, а потому, что такова была тогдашняя политическая мода, — считает политик.

Константинов отмечает, что его предложение ведет не к наделению всеми полномочиями одной из ныне существующих партий — это невозможно, поскольку «те же большевики такой партией стали сами, они были сплочены вокруг своей идеологии».

Несмотря на то, что поменять политическую систему в один момент невозможно, политик рассчитывает на то, что общественный дискурс по этому вопросу будет продолжен.

Ранее Константинов заявил, что власти Крыма создадут словарь по замещению англицизмов на более понятные русские варианты слов. Называться справочник будет «Говори по-русски», а состоять он будет из 300 слов. По мнению политика, российская культура на протяжении веков боролась за свою самобытность и сейчас самое время дать ей «толчок».