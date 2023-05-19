В Кремле заявили о тяжелом демографическом положении страны Песков: Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сейчас находится в очень тяжелом положении с точки зрения демографии, принимается ряд мер для повышения рождаемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что принятые меры желаемого результата пока не дали, передает РИА Новости.

Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии, — сказал спикер Кремля.

Он добавил, что тема повышения рождаемости является одной из приоритетных для правительства РФ, работа над ней ведется постоянно. Песков подчеркнул, что «волшебной таблетки» для исправления демографической ситуации в России нет и быстрого решения найти не получится.

Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться, — резюмировал представитель Кремля.

Самой населенной страной в мире считается Индия. На 17 апреля в стране проживало 1 млрд 425 млн 937 тысяч 441 человек. В Китае, исходя из данных на этот же день, проживают 1 млрд 425 млн 744 тысяч 008 граждан. Население России же за 2023 год, согласно данным Росстата, составляет 146 млн 424 тысяч 729 человек.

Ранее Росстат сообщил, что в России зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни — он вырос на 2,66 года и достиг рекордной отметки с начала 1990-х годов. Таким образом, средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 72,76 года.