Индия стала самой населенной страной в мире

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Индия

Индия обогнала КНР и стала самым населенным государством в мире, передает MarketWatch, ссылаясь на анализ прогнозов ООН своих специалистов. На 17 апреля в стране проживают 1 425 937 441 человек. В Китае, исходя из данных на этот же день, проживают 1 425 744 008 граждан, пишет «Интерфакс».

Эксперты отмечают, что в Индии сейчас просматривается период так называемого демографического дивиденда. Для этого времени характерен экономический рост на фоне низкой доли нетрудоспособного населения. При этом Индия отстает от других развивающихся стран в двух областях: уровень производительности труда и уровень занятости женщин. Государству, подчеркнули специалисты, необходимо ликвидировать эти разрывы для полного раскрытия экономического потенциала.

Потенциал страны, говорят аналитики, обусловлен не только численностью, но и составом населения. Так, на 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных. Ожидается, что через 25 лет отношение опустится до 45.

В январе экономист Михаил Беляев говорил, что рост китайского ВВП замедлился до 3%, в то время как экономика Индии растет на 7–8%, однако пока преждевременно говорить о том, что она сможет опередить Китай по темпам роста. Эксперт отметил, что несмотря на годовые темпы, по которым Нью-Дели уже впереди, разрыв с Пекином настолько велик, что достичь этого не удастся как минимум в течение ближайшего десятилетия.

При этом Индия уже обошла Россию по темпам роста, как отметил Беляев. По его словам, есть «относительно достоверные прогнозы», согласно которым Китай станет первой экономикой мира, сместив на вторую строчку США, а третье место займет Индия. По тем же оценкам, Россия расположится «где-то на восьмом-девятом месте».