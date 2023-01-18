Экономист оценил шансы Индии обогнать Китай по темпам роста экономики Экономист Беляев: Индия не сможет опередить Китай по темпам роста ВВП как минимум до 2034 года

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Рост китайского ВВП замедлился до 3%, в то время как экономика Индии растет на 7-8%, однако пока преждевременно говорить о том, что она сможет опередить Китай по темпам роста, заявил Lenta.ru экономист Михаил Беляев. Эксперт отметил, что несмотря на годовые темпы, по которым Нью-Дели уже впереди, разрыв с Пекином настолько велик, что достичь этого не удастся как минимум в течение ближайшего десятилетия.

Вряд ли в течение, как минимум, ближайшего десятилетия Индии удастся обогнать Китай и продолжать показывать такие высокие темпы. Тем не менее, она все равно может подняться на более высокие позиции относительно сегодняшних, — прогнозирует эксперт.

При этом Индии уже обошла Россию по темпам роста, как отметил Беляев. По его словам, есть «относительно достоверные прогнозы», согласно которым, Китай станет первой экономикой мира, сместив на вторую строчку США, а третье место займет Индия. По тем же оценкам, Россия расположится «где-то на восьмом-девятом месте». Из десятки сильнейших экономик могут вылететь Британия, Франция и Италия, на смену которым придут такие страны, как Вьетнам и Индонезия, рассказал Беляев.

Тем временем Индии, по оценкам аналитиков, уже обошла Китай по численности населения. Согласно подсчетам World Population Review (WPR), по данным статистики на конец 2022 года в Индии проживало около 1,4 млрд человек, что примерно на 5 млн человек больше, чем в Китае.