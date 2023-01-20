В Кремле заявили о «низшей точке» в отношениях России и США

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Два года президентства Джо Байдена стали очень плохими для отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас эти отношения находятся в нижней точке и в обозримой перспективе надежд на их улучшение нет.

Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее экс-посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч выразила мнение, что все страны Евросоюза и США должны «выгнать» ее российских коллег, понизив таким образом уровень дипломатических отношений. Она уточнила, что посол РФ должен остаться в Варшаве, так как Польша опасается за положение своей дипмиссии.

До этого обозреватель газеты «Коммерсант» Алексей Забродин заявил, что в прошлом году дипломатические отношения США и России оказались практически полностью заморожены, но некоторые каналы связи были сохранены. Журналист отметил, что контакты двух стран свелись к одной задаче — не допустить «сползания» в прямой конфликт, а будущее отношений Москвы и Вашингтона «неразрывно связано с развитием конфликта на Украине».

При этом, несмотря на напряженность в отношениях, Россия и США провели два обмена заключенными.