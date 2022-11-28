В Кремле заявили, что для встречи Эрдогана с Асадом пока не созрели условия Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: для встречи Асада и Эрдогана пока не созрели условия

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Для встречи глав Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не созрели условия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью ТАСС. По его словам, контакты Анкары и Дамаска продолжаются по линии спецслужб.

Встреча на высшем уровне, между президентами двух стран Эрдоганом и Асадом, — это достаточно решительный и солидный шаг, который имеет даже чисто символическое значение. Но мы считаем, что пока для этого не созрели условия, — заявил Лаврентьев.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал ее с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Реджепа Эрдогана. По его словам, для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.